In der Türkei wird am Samstag mit Gedenkfeiern an den Putschversuch vor einem Jahr erinnert. Der türkische Premier Binali Yildirim sagte bei einer Sondersitzung des Parlaments in Ankara, das Land habe damals einen "zweiten Unabhängigkeitskrieg" gewonnen. Es sei nun genau ein Jahr her, dass aus "der dunkelsten Nacht die Nacht der Helden wurde". Yildirim bezog sich mit seiner Ansprache auf den Krieg, aus dem 1923 die Türkische Republik hervorgegangen war.

Den ganzen Tag über sind türkeiweit Gedenkveranstaltungen geplant. Um 21:30 Uhr will Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Ansprache in Istanbul halten – genau zu dem Zeitpunkt, als vor einem Jahr der Militärputsch begonnen hatte.



Eine Gruppe von Militärs bombardierte damals das Parlament und den Präsidentenpalast in Ankara, in Istanbul sperrten Militärs die Bosporus-Brücken. Nachdem drei Stunden lang der Putsch getobt hatte, meldete sich Präsident Erdogan per Facetime von seinem Urlaubsort bei CNN Türk und rief seine Anhänger auf, sich den Putschisten entgegenzustellen. Der Umsturzversuch scheiterte schließlich am Widerstand der Bevölkerung.