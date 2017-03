Erst am Mittwoch war im Bundesfinanzministerium in Berlin eine Paketbombe eingegangen, die noch entschärft werden konnte. Zu dieser Sendung hatte sich eine linksextremistische Gruppe aus Griechenland bekannt. In einem Bekennerschreiben, welches Griechendlands Polizei für authentisch hält, heißt es, das Paket an Schäuble sei Teil eines zweiten Aktes eines "Nemesis-Plans".