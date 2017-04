Das ist nicht die einzige Kehrtwende Trumps in der Außenpolitik: Er wollte China offiziell als Währungsmanipulator anprangern und die "Ein-China-Politik" aufgeben - beides ist nicht passiert. Er wollte das Freihandelsabkommen Nafta mit Mexiko und Kanada aufkündigen - jetzt soll es nur neu verhandelt werden. Er wollte ein neues, besseres Verhältnis zu Russland - jetzt liegt seine Regierung mit der russischen Regierung über Kreuz. Trump stellte die Nato in Frage - jetzt sagte er nach einem Treffen mit dem Nato-Generalsekretär : "Ich habe mich darüber beschwert, sie haben etwas geändert, jetzt bekämpfen sie Terroristen. Ich habe gesagt, die Nato ist obsolet - sie ist nicht mehr obsolet."

Donald Trump sagt zu den ganzen Kehrtwenden, er wolle unberechenbar sein - man könne seinen Gegnern doch nicht vorher sagen, was man plane. Richard Haass ist der Präsident des einflussreichen "Council on Foreign Relations". Er sagte dem "National Public Radio" über die ersten 100 Tage Trump:

Es gibt keine klare Doktrin oder etwas, was dem nahe kommt. Wir sehen die Einführung von großer Unberechenbarkeit und Ungewissheit. Herr Trump will alle im Ungewissen lassen, Freund und Feind gleichermaßen. Die Welt ringt darum, mit ihm Schritt zu halten.

Im Außenministerium sind dagegen noch viele entscheidende Stellen unbesetzt, was die Diplomatie erschwert. Alliierte beklagen sich, noch immer keine richtigen Ansprechpartner zu haben. Richard Haass kritisiert diese Unberechenbarkeit: "Meine Sorge ist, dass das zersetzend ist. Dass Alliierte mit der Zeit Dinge alleine regeln oder sich bei einem starken Nachbarn anschmiegen. So oder so ist es nicht gut für Stabilität und den amerikanischen Einfluss." Gleichzeitig sei es erleichternd, dass die außenpolitische Realität der Trump-Regierung nicht so schlimm sei, wie es die Rhetorik erwarten ließ.