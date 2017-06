Ein DAAD-Sprecher sagte: "Nach aktueller Datenlage zeichnet sich ein erheblicher Einbruch bei der Mobilität von Hochschulmitarbeitern und Dozenten ab." Vor allem im Wintersemester 2016/2017 sei das Interesse an einem Studium in der Türkei gesunken. Der Akademische Austauschdienst verwies auf die gesamtgesellschaftliche Situation in der Türkei, den Putschversuch im Juli 2016 und auf mehrere Anschläge in dem Land.