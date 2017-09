In Nordkorea hat es ein Erdbeben gegeben. Wie die chinesischen Behörden am Sonntag meldeten, erreichten die Erdstöße die Stärke 6,3. Sie korrigierten damit die anfänglichen Messungen der US-Erdbebenwarte, die zunächst 5,6 angezeigt hatten.

Die südkoreanische Regierung vermutet, dass das Beben durch einen atomaren Test ausgelöst wurde. Das Präsidialamt in Seoul teilte am Sonntagmorgen mit, es werde geprüft, ob es sich um eine unterirdische Detonation einer Atombombe handele. Japan geht inzwischen von einem Atomtest aus. Außenminister Taro Kono sagte in Kono, man sei zu dieser Schlussfolgerung gekommen. Die japanische Regierung berief inzwischen den nationalen Sicherheitsrat ein. Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, wäre es der sechste unterirdische Atomversuch des kommunistischen Landes – und damit der bisher stärkste.