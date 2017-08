Der türkische Präsident Erdogan hat den Geheimdienst MIT per Dekret dem Präsidialamt unterstellt. Das geht aus einer Veröffentlichung im türkischen Amtsblatt hervor.

Mit dem Dekret erhält der Geheimdienst erstmals das Recht, gegen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und der Streitkräfte zu ermitteln. Damit ist Erdogans Genehmigung notwendig, wenn gegen den Geheimdienst-Chef ermittelt oder er als Zeuge aussagen soll. Außerdem muss der Präsident, also Erdogan, künftig Ermittlungen gegen den Geheimdienstchef genehmigen.

In einem anderen Dekret ordnete Erdogan außerdem an, fast 930 weitere Staatsbedienstete zu entlassen. Betroffen sind unter anderem Mitarbeiter mehrerer Ministerien sowie Polizei und Militär. Sie sollen Kontakt zum Netzwerk des Predigers Gülen haben. Ein weiterer Erlass von Erdogan sieht zudem die Schließung von drei kurdischen Medien vor.

Angesichts der innenpolitisch angespannten Lage in der Türkei hatte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag von Reisen in das Land abgeraten. Der "Bild"-Zeitung sagte er, man könne das guten Gewissens nicht mehr machen. Dennoch sprach sein Ministerium keine förmliche Reisewarnung aus. Dies sei auch nicht geplant, sagte eine Sprecherin. Die kürzlich verschärften Hinweise würden aber fortlaufend aktualisiert.