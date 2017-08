Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Kleidervorschrift für Angeklagte festgelegt. Es soll demnach künftig zwei verschiedene Arten von brauner Kleidung für Terrorverdächtige und Angeklagte im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch geben. "Ab jetzt können sie nicht einfach kommen und anziehen, was sie wollen", sagte Erdogan bei der Eröffnung eines Stadions in der östlichen Provinz Malatya.

Mutmaßliche Putschisten müssten in Zukunft in braunen Overalls vor Gericht erscheinen, alle anderen Terrorverdächtigen braune Hosen und Jacketts tragen. Auf diese Weise würden sie der ganzen Welt bekannt gemacht. Erdogan beschrieb die geplanten Uniformen als mandelfarbig.

Angeklagter war mit T-Shirt "Hero" erschienen

Bereits im Juli hatte Erdogan Uniformen ähnlich der von Insassen im US-Gefangenenlager in Guantanamo für Putsch-und Terrorverdächtige in der Türkei angekündigt. Auslöser war der putschverdächtige Untersuchungshäftling Gökhan Güclü, der in einem T-Shirt mit der englischen Aufschrift "Hero" vor Gericht antrat. Von Seiten der Regierung wurde das als Provokation verstanden. Der Prozess wurde unterbrochen. Türkeiweit waren daraufhin mehrere Menschen, die T-Shirts mit der Aufschrift "Hero" trugen, festgenommen worden.

Nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" war das weiße T-Shirt mit der schwarzen Aufschrift ursprünglich nicht als politisches Motiv hergestellt worden. Es wurde von der türkischen Modemarke Defacto in Einkaufszentren im ganzen Land für umgerechnet nicht mal fünf Euro verkauft. Unter den schwarzen Lettern steht in kleineren Buchstaben: "Helden sind unsterblich“. Wie die Zeitung "Cumhuriyet" berichtete, hat die Firma Defacto, die einem Erdogan-Unterstützer gehört, den Verkauf der T-Shirts gestoppt.

50.000 nach dem Putschversuch festgenommen

In der Folge des versuchten Militärputsches am 15. Juli 2016 wurden in der Türkei rund 50.000 Menschen festgenommen. Die ersten Prozesse haben begonnen. In Untersuchungshaft sitzen auch Dutzende Journalisten, darunter die der oppositionellen Zeitung "Cumhuriyet" und der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel.