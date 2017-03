Ungeachtet der Bitten von NATO und EU hat Präsident Erdogan im Streit um geplante Wahlkampfauftritte türkischer Politiker seinen Ton noch einmal verschärft. Erdogan warf Deutschland vor, erbarmungslos den Terrorismus zu unterstützen und wandte sich dabei direkt an die Bundeskanzlerin: "Frau Merkel, warum verstecken Sie Terroristen in Ihrem Land?", sagte er am Montag in einem Interview mit einem Fernsehsender und fügte hinzu: "Warum tun Sie nichts?"

Vorwürfe auch an der deutsche "Staatsfernsehen"

Auch dem deutschen "Staatsfernsehen" warf Erdogan vor, Terrororganisationen zu unterstützen und zudem Propaganda gegen das geplante Präsidialsystem in der Türkei zu machen. Den inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel nannte er erneut einen Spion und Terroristen.

Erdogan will gegen Niederlande vor Gericht ziehen

Auch im Streit mit den Niederlanden legte Erdogan nach. Er kündigte an, er wolle vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Die Niederlande hatten einen geplanten Auftritt des türkischen Außenministers untersagt und eine dennoch eingereiste Ministerin des Landes verwiesen. Erdogan und andere türkische Politiker reagierten mit Nazi- und Faschismus-Vorwürfen an Den Haag und ließen den niederländischen Botschafter nicht mehr ins Land.

Minister droht mit Teil-Aussetzung des Flüchtlingspaktes

Der türkische Europaminister Ömer Celik drohte damit, das Flüchtlingsabkommen mit der EU in Teilen auszusetzen. Die Regierung in Ankara sollte nach seinen Worten die Absperrung des Landweges Richtung Griechenland und Bulgarien "überprüfen", sagte Celik am Montag der Nachrichtenagentur Anadolu. Lediglich die Abriegelung der Fluchtroute durch die Ägäis solle bestehen bleiben, weil die Überfahrt für die Flüchtlinge zu gefährlich sei.

Auswärtiges Amt verschäft Reisehinweise

Erdogan will per Volksabstimmung am 16. April ein Präsidialsystem einführen und sich damit deutlich mehr Macht zuschreiben. Das Auswärtige Amt in Berlin verschärfte für die Zeit des Wahlkampfes noch einmal seine Reisehinweise für die Türkei. Das Ministerium teilte am Montag auf seiner Internetseite mit, es müsse in der Türkei "mit erhöhten politischen Spannungen und Protesten gerechnet werden, die sich auch gegen Deutschland richten können. Hiervon können im Einzelfall auch deutsche Reisende in der Türkei betroffen sein." Ihnen werde daher empfohlen, "sich von politischen Veranstaltungen und grundsätzlich von größeren Menschenansammlungen fernzuhalten". Zuvor hatte bereits das niederländische Außenministerium die offiziellen Warnhinweise für ihre Bürger verschärft.