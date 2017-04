Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will trotz des knappen Ausgangs des Verfassungsreferendums nicht auf seine Kritiker zugehen. Alle Debatten über das Vorhaben seien jetzt beendet, sagte er am Montagabend bei einer Siegesfeier vor dem Präsidentenpalast in Ankara.

Schneller Umbau angekündigt

Stattdessen kündigte Erdogan an, nun rasch mit dem Umbau des Staates in ein Präsidialsystem zu beginnen. Der Umbau solle bis zur Wahl Ende 2019 vollständig umgesetzt sein. Zunächst werde die Justiz reformiert. In seiner Siegesrede in Istanbul drang Erdogan nochmals auf die rasche Wiedereinführung der Todesstrafe. Notfalls würde er ein zweites Referendum darüber ansetzen, sagte er vor jubelnden Anhängern. Am Abend beschloss der Nationale Sicherheitsrat der Türkei nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zudem die Verlängerung des derzeit geltenden Ausnahmezustandes um weitere drei Monate. Kurz darauf nahm das Kabinett die Vorlage an.

Erdogan bald wieder AKP-Mitglied

Die Verfassungsreform erlaubt es Erdogan künftig auch, als Präsident wieder einer Partei anzugehören. Die AKP kündigte bereits an, dass Erdogan Ende April in die Partei zurückkehren werde.



Erdogan hatte nach dem Erfolg des von ihm angeregten Verfassungsreferendums, das ihm künftig deutlich mehr Macht bescheren wird, am Sonntag in Istanbul die Gräber mehrerer türkischer Sultane und Politiker besucht. Auf der Rückreise nach Ankara versicherte er seinen Anhängern am Flughafen der Hauptstadt, dass es der Türkei nach dem Inkrafttreten der Verfassungsreform künftig "besser gehen" werde.

"Demokratischste Abstimmung aller Zeiten"

Kritik an den umstrittenen Umständen des Referendums wies Erdogan als "politisch motiviert" zurück, der stattdessen von der "demokratischsten Abstimmung aller Zeiten" sprach. Einige Länder Europas hätten sich stärker gegen das Vorhaben ausgesprochen als die türkische Opposition, sagte er weiter. Sollte die EU die Beitrittsgespräche mit seinem Land nun aussetzen, sei das nicht weiter schlimm, "solange sie uns darüber informieren". Wenn nötig, werde die Türkei ein erneutes Referendum zur EU-Mitgliedschaft abhalten. Dem Westen warf er zudem "Kreuzfahrer-Mentalität" vor.

Kritik aus In- und Ausland

Merkel und Gabriel mahnen zum Respekt