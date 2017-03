Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Streit um den inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel massive Vorwürfe gegen Deutschland erhoben. Yücel sei ein "deutscher Agent" und die deutschen Behörden unterstützten den Terrorismus in der Türkei, sagte Erdogan am Freitagabend in einer Rede in Istanbul.