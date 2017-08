Die katalanischen Ermittler haben den Attentäter von Barcelona identifiziert. Dazu veröffentlichten sie am Montag via Twitter ein Fahndungsbild. Zu sehen ist ein Mann mit arabischen Gesichtszügen. Die Polizei warnt, der Mann sei gefährlich und könnte bewaffnet sein. Zugleich bat sie um eine möglichst große Verbreitung der Fahndungsfotos.



Den Namen des Verdächtigen nannten die Ermittler nicht. Der katalanischen Innenminister Joaquim Form sagte im Radio jedoch, alles deute darauf hin, dass es sich um den 22-jährigen Marokkaner Younes Abouyaaquoub handle.

Suche auf Europa ausgedehnt

Der Name war schon am Sonntag von spanischen Medien in den Umlauf gebracht worden. Der Mann wird verdächtigt, am Freitag in Barcelona Fußgänger gezielt überfahren haben. Bei dem Attentat mit einem Lieferwagen auf dem Boulevard Las Ramblas waren 14 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden. Der Attentäter ist auf der Flucht. Die Mutter des Verdächtigen forderte ihren Sohn auf, sich zu stellen.

Die Terrorbilanz von Barcelona: 14 Tote und über 120 Verletzte. Bildrechte: dpa Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter wurde inzwischen auf Europa ausgedehnt. Ein Vertreter der katalanischen Regierung sagte am Montag in Barcelona, es sei nicht davon auszugehen, dass sich die gesuchte Person noch in Katalonien aufhalten. Schon am Sonntag war die Vermutung aufgekommen, dass der Täter sich nach Frankreich abgesetzt haben könnte.

Neue Razzia in Ripoll

Am Montagmorgen gab es in der katalanischen Stadt Ripoll eine weitere Durchsuchung. Spanische Medien berichten, Beamten hätten in einer Wohnung zwei Taschen und einen Karton mit Material sichergestellt. Was genau deren Inhalt war, blieb unklar.

In diesem Haus in Alcanar lagerten 120 Gasflaschen. Bildrechte: dpa Erst am Samstag hatte die Polizei in Ripoll das Haus eines Imams durchsucht. Der Mann gilt als möglicher Kopf der zerschlagenen Terrorzelle. Er hatte bis Juni in einer Moschee in dem Ort gepredigt. Er wurde seit Dienstag vergangene Woche nicht mehr gesehen.



Wie die Zeitung "El Paìs" schreibt, wurde der Mann möglicherweise bei der Explosion in einem Haus in Alcanar getötet. In dem Haus hatte die Terrorzelle mindestens 120 Gasflaschen gehortet. Durch die Explosion in Alcanar wurden die ursprünglichen Anschlagspläne offenbar durchkreuzt.