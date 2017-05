Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen des Vorwurfs einer Vergewaltigung ein. Das teilte die Anklagebehörde am Freitag in Stockholm mit. Staatsanwältin Marianne Ny habe beschlossen, die Ermittlungen nicht weiterzuführen, hieß es.

Assange lebt seit 2012 im Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London, weil er seine Auslieferung an die schwedische Justiz befürchtete. Mitte November vergangenen Jahres war er dort zu den Vergewaltigungsvorwürfen befragt worden, die eine Schwedin gegen ihn erhoben hatte. "Diese Befragungen haben zu weiteren Ermittlungsmaßnahmen geführt", hieß es in der Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Allerdings sei es nicht möglich, weitere Schritte zu unternehmen, um die Ermittlungen voranzubringen, da es in absehbarer Zeit nicht möglich sei, ihn nach Schweden auszuliefern.