Die Ermittlungen gegen den rechtskonservativen französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon sind nach Angaben aus Justizkreisen ausgeweitet worden. Es gehe um den Verdacht des "schweren Betrugs und der Fälschung", hieß es am Dienstagabend in Paris.

Zuvor ist der französische Innenminister Bruno Le Roux über ähnliche Vorwürfe gestolpert, wie sie auch Fillon gemacht werden. Le Roux trat nach Kritik an ihm in Zusammenhang mit Parlamentsjobs für seine Töchter zurück. Er räumte am Dienstag ein, er habe seine Töchter in den Sommerferien eingestellt. Dies sei aber nicht rechtswidrig gewesen.