In der Türkei ist erneut ein deutsches Ehepaar festgenommen worden. Das Auswärtige Amt erklärte, es gebe konkrete Anhaltspunkte, dass sie am Wochenende in Istanbul in Polizeigewahrsam genommen worden seien. Ministeriumssprecher Martin Schäfer sagte am Montag, offizielle Informationen aus der Türkei lägen aber nicht vor. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass eine der beiden Personen noch immer in Haft ist. Für die zweite Person habe die Türkei eine Ausreisesperre verhängt.