Die Europäische Union hat erstmals ein Kooperationsabkommen mit Afghanistan geschlossen. Der Vertrag, der am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz unterzeichnet wurde, legt auch fest, unter welchen Bedingungen die EU dem Krisenstaat am Hindukusch Unterstützung gewährt. Dazu gehört unter anderem, dass Afghanistan bei der Bekämpfung unerwünschter Migration kooperiert. Auch soll die Regierung in Kabul der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber zustimmen.