Ein Kommissionssprecher sagte am Freitag: "Die EU finanziert nicht den Bau eines Zauns oder einer Sperre an den Außengrenzen." Möglich seien aber Hilfen für das "Grenzmanagement". Aus Brüssel hieß es zugleich, EU-Solidarität sei keine Einbahnstraße. Länder könnten nicht Hilfe beim Grenzschutz verlangen und gleichzeitig die Aufnahme von Flüchtlingen ablehnen.

Ähnlich reagierte die Bundesregierung. Sprecher Steffen Seibert sagte: "Solidarität kann nie extrem selektiv gesehen werden." Er bezog sich damit auf eine Rechnung von Ungarns Regierungschef Viktor Orban an die EU , sich mit rund 400 Millionen Euro an den Kosten des Grenzzauns zur Abwehr von Flüchtlingen zu beteiligen.

Orban hatte in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verlangt, dass Brüssel die Hälfte der Kosten für den Bau des wegen der Flüchtlingskrise errichteten Grenzzauns sowie für die Ausbildung und den Einsatz von 3.000 Grenzschützern übernimmt. Er bezifferte die Gesamtkosten auf bisher 883 Millionen Euro.