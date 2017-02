Im Juli 2015 wurde auf einem Krisengipfel in Brüssel ein drohender Austritt Griechenlands aus der Eurozone ("Grexit") in letzter Minute abgewendet und ein neues Hilfspaket mit 86 Milliarden Euro geschnürt. Dieses Geld kommt bisher nur vom Euro-Rettungsfonds ESM, der Internationale Währungsfonds (IWF) zögert noch. Vor der Auszahlung von Hilfskrediten prüfen die Geberinstitutionen die Umsetzung der Reformen - doch Athen ist im Verzug. Im Sommer könnte das Geld in Griechenland wieder knapp werden.

IWF und Europäer streiten im Kern über weitere Sparauflagen und die Wirtschaftsprognose für Griechenland. Dabei ging es zuletzt vor allem um den sogenannten Primärüberschuss, also das Plus in den öffentlichen Kassen vor Abzug des Schuldendienstes. Die Euro-Länder verlangen durch Sparmaßnahmen einen Überschuss ab 2018 von 3,5 Prozent der griechischen Wirtschaftsleistung. Der ESM hofft, dass Griechenland bei Umsetzung der Reformen im Sommer 2018 das Hilfsprogramm verlassen und sich wieder an den Märkten Geld leihen könnte.

Der Währungsfonds hält das Etatziel der Euro-Gruppe für ökonomisch unsinnig und kaum erreichbar. Realistisch sei mittelfristig ein Überschuss von 1,5 Prozent. Nach IWF-Berechnungen droht die Schuldenquote der Griechen ab 2022 wieder stark anzusteigen, auf dann über 200 Prozent. Der IWF sieht wenig Anzeichen für einen nachhaltigen Aufschwung und fordert als Bedingung für eine Beteiligung am dritten Kreditpaket, die Schuldenlast zu senken.

Aus IWF-Sicht kommt Griechenland ohne Schuldenerleichterung nicht aus dem Schuldenproblem heraus. Er pocht auf eine "tragfähige" Staatsschuld. Das bedeutet, ein Land muss seinen Schuldendienst leisten können, ohne Erleichterungen und ohne Gefährdung des Wirtschaftswachstums. Nur bei Einhaltung dieser Regeln kann sich der IWF an einem Hilfsprogramm beteiligen. Die Europäer argumentieren, dass es in der Euro-Zone mit dem ESM ja langfristig einen finanzstarken Hilfsfonds gebe.

Die Euro-Gruppe hält die Beteiligung der Finanzprofis vom IWF für "unabdingbar". Auch die Bundesregierung will den IWF als Partner, lehnt aber einen Schuldenerlass ab. Griechenland ist größtenteils bei öffentlichen Geldgebern verschuldet, vor allem bei den Europartnern. Die Eurogruppe will erst im Sommer 2018 über mögliche Zinssenkungen oder längere Kreditlaufzeiten entscheiden. Ein Schuldenschnitt, also ein dauerhafter Erlass von Altlasten durch die Europartner ist gemäß der europäischen Verträge nicht erlaubt. Demnach darf kein Land für ein anderes haften. Griechenland müsste also aus der Euro-Zone ausscheiden für einen harten Schuldenschnitt.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sprach zuletzt von Annährungen und guten Fortschritten - aber keiner Lösung bis zur Eurogruppen-Sitzung. Die Bundesregierung bekräftigte erneut, dass sie auf eine Beteiligung des IWF am Hilfsprogramm setze. Zudem gab es Medienberichte, wonach IWF-Chefin Lagarde in einem Telefonat Kanzlerin Merkel die Beteiligung des Fonds in Aussicht gestellt haben soll. Der IWF wollte das aber nicht bestätigen. Merkel und Lagarde wollen sich nächste Woche in Berlin zu einem Gespräch treffen.

Theoretisch könnten die Europäer die Griechenland-Rettung wohl allein stemmen über den ESM. Aber der IWF gilt als unabhängiger und unnachgiebiger als etwa die EU-Kommission. Daher will Finanzminister Wolfgang Schäuble den IWF an Bord halten. Ohne den Fonds will er den Bundestag nicht um Freigabe der Milliardenhilfen aus dem dritten Paket bitten. Schäuble zufolge müsste ein neues Programm ausgehandelt werden. Die Niederlande sehen das ähnlich.