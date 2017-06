Gestritten wird um Schuldenerleichterungen für Griechenland. Der IWF ist dafür, weil er bezweifelt, dass das Land seine Schuldenlast langfristig schultern kann. Das bringt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in eine schwierige Situation, denn einerseits pocht er auf die Beteiligung des IWF am dritten Hilfsprogramm, andererseits aber will er dem IWF keine schnellen Zusagen machen, erklärt SPD Finanzexperte Carsten Schneider.