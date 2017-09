Die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission beraten am Dienstag über Konsequenzen aus dem Skandal um Giftstoffe in Eiern. Der für Lebensmittelsicherheit zuständige EU-Kommissar Vytenis Andriukaitis hat zu den Beratungen Vertreter der nationalen Agrarministerien nach Brüssel geladen.

Belgische Behörden hatten erstmals Anfang Juni das Insektengift Fipronil in Eiern nachgewiesen. Es hatte jedoch mehrere Wochen gedauert, bis sie die EU-Kommission darüber informierten.



Andriukaitis strebt deshalb unter anderem ein besseres EU-Schnellwarnsystems für Gefahren in Nahrungsmitteln an. Dafür will der EU-Kommissar eine zentrale Datenbank einrichten lassen, auf die alle Mitgliedsstaaten zugreifen können.