Schengen-Raum EU-Kommission gegen Verlängerung von Grenzkontrollen

In der Hochphase der Flüchtlingskrise wurden an der deutsch-österreichischen Grenze wieder Kontrollen eingeführt. Sie sind aber nur mit einer Sondererlaubnis möglich. Die EU-Kommission will sie nun nicht mehr verlängern. Die bayerische CSU kritisierte die Pläne.