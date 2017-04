Kurz vor einem Besuch des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban in Brüssel hat die EU-Kommission rechtliche Schritte gegen Ungarn eingeleitet. Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis nannte das neue ungarische Hochschulgesetz als Grund.

Dombrovskis sagte, eine juristische Prüfung habe ergeben, dass das Gesetz mehrfach gegen europäisches Recht verstoße. So würden Binnenmarkt-Regeln ebenso verletzt wie die Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit. Das Gesetz schränke zudem die akademische Freiheit sowie das Recht auf Bildung ein. Außerdem beschränke es die in der europäischen Grundrechte-Charta verankerte unternehmerische Freiheit und verstoße gegen internationale Handelsabkommen.

Vor dem EU-Parlament wies Orban die Kritik an seinem Hochschulgesetz zurück. Er sagte, das Gesetz betreffe alle ungarischen Hochschulen und nicht nur die eines amerikanischen Finanzspekulanten. Ziel des Gesetzes sei es, Spekulationen und Privilegien ein Ende zu bereiten. Auf das Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission ging er nicht ein.

Das neue Hochschulgesetz könnte das Aus für die vom US-Milliardär George Soros gegründete Central European University (CEU) in Budapest bedeuten und war international auf Kritik gestoßen. Mit dem Gesetz wird die Befugnis von Universitäten mit Hauptsitz außerhalb der EU eingeschränkt, ungarische Abschlüsse zu verleihen. Zudem wird vorgeschrieben, dass ausländische Universitäten, die in Ungarn agieren, auch einen Campus in ihrem Heimatland haben müssen. Das ist bei der Soros-Universität nicht der Fall.



Ungarns Regierungschef Orban sind die Aktivitäten des gebürtigen Ungarn Soros ein Dorn im Auge. Dessen Central European University hat nach eigenen Angaben rund 1.400 Studierende und 370 Lehrkräfte aus mehr als 130 Ländern. Diese Vielfalt schaffe ein ideales Umfeld, um über Themen wie Junge Demokratien, Wirtschaftssysteme im Übergang, Pressefreiheit, Menschenrechte zu forschen.