Konkret geht es um sogenannte endokrine Disruptoren. Das sind Stoffe, die den Hormonhaushalt von Menschen oder Tieren negativ beeinflussen. Sie stehen im Verdacht, die Fortpflanzungsfähigkeit zu stören oder Brustkrebs auszulösen. Sie können in Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln enthalten sein, aber auch in Spielzeug, Kosmetika und Lebensmittelverpackungen.

Endokrine Disruptoren Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert einen Stoff als endokrinen Disruptor, wenn er eine schädigende Wirkung für die menschliche Gesundheit hat, im Blut wirksam wird und ein Zusammenhang zwischen der schädigenden Wirkung und Veränderungen im Blut besteht. Zu endokrinen Disruptoren gehören unter anderem einige Pestizide, Dioxine sowie Kunststoffadditive, die beispielsweise in Baustoffen, Möbeln oder Fußbodenbelägen enthalten sein können. Seit mehr als 20 Jahren weisen Forscher auf einen Anstieg mutmaßlich hormonbezogener Störungen hin - etwa auf die verschlechterte Spermienqualität oder den verfrühten Beginn der Pubertät.

Das zuständige EU-Expertengremium einigte sich nun auf wissenschaftliche Merkmale, um zunächst solche Stoffe in Pflanzenschutzmitteln zu identifizieren beziehungsweise von anderen Chemikalien abzugrenzen. EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis erklärte, auf dieser Grundlage könnten die Chemikalien dann vom Markt genommen werden. Das EU-Parlament und die Regierungen der Mitgliedsstaaten müssen noch zustimmen.



Später sollen Kriterien auch für endokrine Disruptoren in anderen Stoffen erarbeitet werden. Bis 2018 will die EU nach eigenen Angaben 50 Millionen Euro in zehn weitere Untersuchungen investieren.