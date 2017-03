Die Einigung zur Pkw-Paut zwischen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und der EU-Kommission stößt weiter auf Widerstand. Das EU-Parlament hat am Mittwoch eine Resolution verabschiedet, die Rechenschaft zu dem im Dezember ausgehandelten Kompromiss fordert. Den Parlamentarien zufolge weisen die Maut-Pläne nämlich auch nach der Überarbeitung "noch immer Elemente auf, die einen Verstoß gegen das Unionsrecht darstellen und grundlegende Prinzipien der Verträge verletzen", wie es in dem Papier heißt. Das Parlament will nun von der Kommission wissen, warum die Vereinbarung aus deren Sicht mit dem EU-Recht vereinbar ist.

Die Vergabe an einen Betreiber dauere laut Bundesrechnungshof in der Regel 16 Monate. Weitere etwa zwölf Monate dauere es bis zur Erteilung der vorläufigen Betriebsgenehmigung. Zudem gehe aus den Unterlagen hervor, dass das Maut-System teurer werde als geplant, heißt es in dem Bericht. Die Zahl der Mitarbeiter sei mit 523 voraussichtlich doppelt so hoch wie zuletzt vorgesehen.