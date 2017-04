Die EU will eine Datenbank einrichten, in der alle Identifikationen gespeichert werden. Die Nutzung dieser Datenbank (zumindest der Zugriff) soll kostenfrei und öffentlich sein. Das Identifikationssystem soll helfen, zum Beispiel den Standort von Geräten und damit den Anwender leichter zu finden, ebenso wie illegal vermarktete Medizinprodukte. Im Skandal um die Brustimplantate wussten viele Frauen nicht, ob sie defekte Produkte erhalten hatten.

In der Vorlage für die EU-Verordnung vom Mai 2016 war außerdem die Einführung eines Implantatepasses für Patienten vorgesehen. Auch damit soll sichergestellt werden, dass die Betroffenen genau nachverfolgen können, von welchem Hersteller das Produkt in ihrem Körper stammt. Unklar ist, ob diese Regelung auch noch in der aktuellen EU-Verordnung enthalten ist.