Im Beisein des ungarischen Ministerpräsidenten Victor Urban diskutiert das EU-Parlament am Mittwoch die Einhaltung von EU-Standards und Grundrechten in Ungarn. Kern der Debatte sind umstrittene Vorhaben der rechtskonservativen Regierung Orbans. Dazu zählt der rigide Umgang Ungarns mit Asylbewerbern, die in Containerdörfern während des gesamten Asylverfahrens eingesperrt sind.

Umstrittenes Hochschulgesetz

Victor Orban reist am Mittwoch nach Brüssel, um an der Debatte im EU-Parlament teilzunehmen. Bildrechte: dpa Besonders umstritten ist das neue ungarische Hochschulgesetz. Es enthält zusätzliche Bedingungen, die für einen Betrieb von Hochschuleinrichtungen erfüllt sein müssen. Wegen des Gesetzes droht einigen Hochschulen das Aus. Darunter wäre auch die von dem US-Milliardär Georg Soros gegründete renommierte Elite-Uni CEU (Central European University in Budapest).

Das neue Hochschulgesetz sieht vor, dass ausländische Einrichtungen auch in ihrem Mutterland eine Hochschule betreiben müssen. Die CEU hat aber in den USA keine Universität und müsste nun ihren Betrieb in Ungarn einstellen. Sie will deshalb gegen die neuen Anforderungen juristisch vorgehen.

Demonstrationen in Ungarn und Kritik aus aller Welt

Vor zwei Wochen hatten in Budapest 70.000 Menschen gegen das Hochschulgesetz und für die CEU demonstriert. Auch die Bundesregierung, das US-Außenministerium und zahlreiche führende Wissenschaftler und Nobelpreisträger aus aller Welt hatten das Gesetz verurteilt.

Orban wird vor EU-Parlament reden

Wegen der kritischen Vorhaben der ungarischen Regierung hat die EU-Kommission Ungarn gleich mit mehreren Vertragsverletzungsverfahren gedroht. Die EU-Kommission werde in der Debatte ihre Position erläutern, kündigte ein Sprecher an. Auch Orban werde in Brüssel vor den EU-Parlamentariern reden, sagte eine Sprecherin der christdemokratischen Fraktion im EU-Parlament, der auch Ungarns regierende Fidesz-Partei angehört.