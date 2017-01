Wer das Europäische Parlament in Brüssel anführt, hat viel Macht - jedenfalls der Form nach. Er oder sie vertritt die Interessen von rund 500 Millionen Bürgern und führt ein Haus, das sich als Gegengewicht zu den Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten versteht. Die Wahl des Nachfolgers des aktuellen Präsidenten Martin Schulz allerdings dürfte turbulent werden: Das Parlament ist heillos zerstritten, die Abgeordneten werfen sich gegenseitig Lüge und Verrat vor und diejenigen, die die EU gern abschaffen würden, könnten an Macht gewinnen.

Wie konnte es so weit kommen? Die Unruhe ist untypisch für das EU-Parlament. Seit 2014 gibt es eine Absprache zwischen den zwei größten Fraktionen, den Sozialdemokraten (S&D) und den Christdemokraten von der Europäischen Volkspartei (EVP). Demnach teilen sich beide Lager die Präsidentschaft in der aktuellen Legislaturperiode bis 2019 und unterstützen sich bei Abstimmungen. Es gibt also quasi eine Große Koalition, die gut 50 Prozent der Stimmen im Parlament abdeckt - und zu der inzwischen auch die Liberalen gehören. Dadurch wuchs die Mehrheit der Allianz auf mehr als 60 Prozent.

Eigentlich hätte also nach dem SPD-Politiker Martin Schulz ein Kandidat der christdemokratischen Fraktion Präsident werden sollen. So hatten es Christ- und Sozialdemokraten nach der Europawahl 2014 abgesprochen. Doch die Sozialdemokraten stellten wieder einen eigenen Kandidaten auf - die Partnerschaft zerbrach. Die S&D begründete ihr Handeln damit, dass die Christdemokraten nicht gleichzeitig alle drei Schlüsselpositionen in Brüssel besetzen könnten - also Kommissionspräsident, Ratspräsident und Parlamentspräsident.

Politischer Stunt bringt EU-Parlament in Wallung

So wurde plötzlich ein Mann aussichtsreicher Präsidentschaftsanwärter, mit dem zuvor nicht zu rechnen war: der Belgier Guy Verhofstadt, Chef der Liberalen im Parlament. Als europa-euphorischer Charismatiker ähnelt er dem scheidenden Präsidenten Martin Schulz.

Ein politischer Stunt Verhofstadts brachte das EU-Parlament dann vergangene Woche entgültig in Wallung. Der Belgier versuchte, die europakritische 5-Sterne-Bewegung aus Italien in seine Fraktion zu holen. 5 Sterne sitzt derzeit mit den Abgeordneten der britischen UKIP-Partei zusammen, also mit den Brexit-Antreibern. 5 Sterne waren angetan von dem Deal, Verhofstadts Fraktionskollegen aber entsetzt. Sie ließen den Plan scheitern. Er habe nur versucht, das Lager der Euroskeptiker zu schwächen, rechtfertigte sich Verhofstadt nach der Niederlage. Seine Chancen auf das Präsidentenamt sind nun aber deutlich gesunken.

Gewinnen Populisten an Macht?

Manfred Weber, EVP-Vorsitzender, beschwerte sich darüber, dass die Sozialdemokraten einen eigenen Präsidentschaftskandidaten stellen. Bildrechte: dpa Aber auch keiner der anderen Kandidaten kann mit einer sicheren Mehrheit rechnen. Als am aussichtsreichsten gilt noch der Italiener Antonio Tajani, Kandidat der Christdemokraten. Der deutsche Chef der konservativen EVP-Fraktion Manfred Weber aber sorgte nur einen Tag nach Verhofstadts Vorstoß seinerseits für Wirbel: Er veröffentlichte das Dokument, in dem er und Martin Schulz 2014 die Zusammenarbeit und das Aufteilen der Präsidentschaft verabredet hatten.



Zwar war es kein Geheimnis in Brüssel, dass es diese Abrede gibt. Dennoch war die Veröffentlichung ein Affront. Weber, Mitglied der CSU, warnte, dass mit der Aufkündigung der Verabredung seitens der Sozialdemokraten die Populisten im Parlament an Macht gewinnen könnten. Gegen den Verdacht von Kungelei wehrte er sich: "Ich möchte deutlich machen, dass diese Partnerschaft der Normalfall der Demokratie ist."

Die übrigen Fraktionen, die alle einen eigenen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl aufgestellt haben, zeigten sich von all dem unbeeindruckt. Grüne und Linke, nie Teil des Pakts zwischen Sozial- und Christdemokratie, sehen das Gerangel mit Genugtuung: "Wir waren von Anfang an gegen Absprachen, denn sie lähmen das Europäische Parlament", sagt die Grünen-Fraktionschefin Ska Keller. Großer Vorteil des EU-Parlaments seien eigentlich die wechselnden Mehrheiten, die dafür stünden, dass Argumente noch zählten.

Die Wahl beginnt am Dienstagmorgen um 9 Uhr. Alle acht Fraktionen haben eigene Kandidaten aufgestellt - keine verfügt auch nur annähernd über die absolute Mehrheit, die in den ersten drei Wahlgängen nötig ist. Wenn alle 751 Abgeordneten wählen, wären das 376 Stimmen.

Einen möglichen vierten Wahlgang, in der die einfache Mehrheit genügt, bestreiten nur diejenigen zwei Kandidaten, die in der dritten Runde die meisten Stimmen erhalten haben. Führende EU-Abgeordnete haben bereits davor gewarnt, dass dann Stimmen von EU-feindlichen Rechtsextremen oder Kommunisten im Parlament den Ausschlag geben könnten.

Zwischen den Wahlgängen sind viele Pausen eingeplant - damit Kandidaten und Fraktionen sich sammeln oder doch noch Allianzen schmieden können. Der vierte und letzte Wahlgang ist für 20 Uhr angesetzt. Es wäre eine Premiere, wenn die Abgeordneten ein viertes Mal abstimmen müssten.

Dass es so kommt, gilt als wahrscheinlich. Dann werden sich am ehesten die Kandidaten von Sozialdemokraten und Konservativen gegenüber stehen. Gibt es dann zwischen den Kandidaten einen Patt, entscheidet das Alter. Für diesen eher unwahrscheinlichen Fall hätte der Konservative Tajani (geboren im August 1953) die Nase vor dem sozialdemokratischen Anwärter Gianni Pittella (1958).

Was trotz der unübersichtlichen Lage als sicher gilt

Während bislang Deutsch die Sprache war, die alle konnten, wenn sich die Spitzen von Kommission und Parlament trafen, wird sich das ändern. Keiner der Kandidaten für das EU-Parlament ist aus Deutschland, vier stammen aus Italien, darunter die zwei der größten Fraktionen. "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass der Gewinner eine Verbindung zu Italien hat", sagte der Belgier Verhofstadt vergangene Woche im Parlament und fügte grinsend hinzu, dass er in seiner zweiten Heimat, der Toskana, ein Weingut betreibt. Es gibt Beobachter, die das alles als ein Zeichen des schwindenden Einflusses Deutschlands werten.

Und: Der Stil wird sich ändern. Martin Schulz war immer der Ansicht, das Parlament müsse die Position Brüssels gemeinsam mit der Kommission gegenüber den Mitgliedsstaaten stärken. Alle Nachfolge-Kandidaten meinen eher, das Parlament müsse die Kommission stärker kontrollieren.

Antonio Tajani, Präsidentschaftskandidat der EVP Bildrechte: dpa Antonio Tajani, Kandidat der christdemokratischen Fraktion EVP (217 Abgeordnete)

Der Italiener ist noch der aussichtsreichste Kandidat, wobei seine Wahl alles andere als sicher ist. So ist Tajani nicht unbedingt bei allen Abgeordneten seiner eigenen Fraktion beliebt. Der linke Teil des Parlaments lehnt den ehemaligen EU-Industriekommissar wegen seiner Nähe zum früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ab. Für die Grünen ist er nach deren Aussage auch deshalb "unwählbar", weil er in seiner Zeit als Kommissar nichts gegen Schummeleien von Autokonzernen bei Abgastests unternommen haben soll. EVP-Fraktionschef Manfred Weber lobt Tajani dagegen als überzeugten Europäer.

Gianni Pittella tritt für die Sozialdemokraten zur Wahl an. Bildrechte: dpa Gianni Pittella, Fraktionschef und Kandidat der Sozialdemokraten S&D (189 Abgeordnete)

Seine Nominierung gilt als Bruch der Allianz mit der EVP. Pittella rechtfertigt sich damit, dass nicht alle drei EU-Institutionen von Vertretern der EVP geführt werden dürften. Der Italiener wirkt zuweilen unwirsch, weswegen ihm die Sympathien nicht gerade zufliegen

Guy Verhofstadt hat sich mit dem Versuch, die europakritische 5-Sterne-Bewegung zu gewinnen, Schaden zugefügt. Bildrechte: dpa Guy Verhofstadt, Fraktionschef und Kandidat der Liberalen (68 Abgeordnete)

Der ehemalige Ministerpräsident Belgiens ähnelt in seinem engagierten Auftreten und seiner Rhetorik von allen Kandidaten noch am ehesten Martin Schulz. Unter anderem deshalb wurde er von einigen Beobachtern als Kompromisskandidat gehandelt, auf den sich die großen Fraktionen in einem späteren Wahlgang einigen könnten. Dass es so kommt, ist unwahrscheinlicher geworden, seit dem gescheiterten Versuch Verhofstadts, die Eurokritiker von der 5-Sterne-Bewegung unter dem Italiener Beppe Grillo auf seine Seite zu ziehen.

Helga Stevens, Kandidatin der Fraktion der Reformer und Konservativen (74 Abgeordnete)

Die Fraktion wird von den in London regierenden britischen Konservativen dominiert. Stevens ist die erste Gehörlose, die in Belgien einen Universitätsabschluss in Jura machte. Seit 2014 ist sie im EU-Parlament.

Eleonora Forenza, Kandidatin der Fraktion der Linken/Nordischen Grünen (52 Abgeordnete)

Die Italienerin ist seit 2014 Mitglied des EU-Parlaments und dürfte angesichts der Mehrheitsverhältnisse kaum Chancen auf das Amt an der Spitze des Plenums haben.

Jean Lambert, Fraktion der Grünen (51 Abgeordnete)

Die Grünen stellen eine eigene Kandidatin auf, da sie nach eigenen Worten von den anderen Bewerbern nicht überzeugt sind. Die politische Konkurrenz im Parlament wundert sich allerdings, dass ausgerechnet eine Britin antritt - eine Abgeordnete, deren Land vor dem Abschied aus der EU steht.

Piernicola Pedicini, Fraktion Europa der Freiheit und direkten Demokratie (42 Abgeordnete)

Der Italiener ist Kandidat der 5-Sterne-Bewegung. Er hat kaum Chancen auf den Sieg - erst recht, nachdem die 5 Sterne die gemeinsame Fraktion mit der britischen Ukip auf Werben des Liberalen Guy Verhofstadt hin verlassen wollte.

Laurentiu Rebega, Fraktion Europa der Freiheit und der Nationen (40 Abgeordnete)

Der Rumäne ist Kandidat in der Fraktion, die vom EU- und fremdenfeindlichen Front National aus Frankreich dominiert wird.

Und so geht es jetzt mit Martin Schulz weiter

Martin Schulz scheidet aus dem Amt des EU-Parlamentspräsidenten. Bildrechte: dpa Martin Schulz ist der Mann, der indirekt eine "Mitschuld" trägt am Streit im EU-Parlament: Er hat das Amt des Parlamentspräsidenten durch seine Strahlkraft in den vergangenen Jahren überhaupt erst so attraktiv gemacht, dass das Geschachere um den Posten und sogar die Aufkündigung langer Partnerschaften überhaupt lohnenswert erscheint.



Schulz hat erst lange versucht, selbst weiter Präsident des Parlaments zu bleiben, biss damit aber bei den Abgeordneten der konservativen Parteien auf Granit. Seit er seinen Abschied aus Brüssel und die Rückkehr nach Berlin angekündigt hat, wird darüber spekuliert, ob Schulz womöglich Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl 2017 werden könnte.



Der "Welt" sagte Schulz am Wochenende aber, dass er in seinem Parteikollegen und SPD-Chef Sigmar Gabriel einen geeigneten Kandidaten sehe. "Sigmar Gabriel wäre ein besserer Bundeskanzler als Angela Merkel, weil er ein entschlossener Kämpfer gegen Populismus und für mehr Gerechtigkeit ist", sagte Schulz der Zeitung. Er ist Umfragen zufolge aber deutlich beliebter als Gabriel. Die SPD will Ende Januar über die Spitzenkandidatur entscheiden.