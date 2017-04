Wegen Umweltschäden EU-Parlament plant Verbot von Palmöl in Biodiesel

Fast die Hälfte des in der EU verbrauchten Palmöls wird für Biokraftstoffe verwendet. Die Umweltschäden, die der rapide gestiegene Anbau von Ölpalmen verursacht hat, sind immens. Zumindest in europäischem Biodiesel könnte das Öl in Zukunft verboten sein.