In der Sorbonne hielt Emmanuel Macron eine Grundsatzrede für Europa. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

EU-Gipfel in Tallinn Große Reformpläne aus Frankreich

Am Abend vor dem EU-Gipfel in Tallinn treffen sich die 28 Staats- und Regierungschefs der EU zu einem sogenannten "informellen Abendessen". Heißt: Es gibt keine Tagesordnung, alle sollen frei von der Leber weg diskutieren können. Da ist auch Platz für die ambitionierten EU-Reformpläne von Frankreichs Präsident Macron. Doch schon jetzt steht fest: Beschlüsse wird es nicht geben. Und das liegt unter anderem an Deutschland.

von Malte Piper, Brüssel-Korrespondent MDR AKTUELL