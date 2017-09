Wer fehlt bislang im Euroraum?

Die Eurozone umfasst 19 der derzeit 28 EU-Mitgliedsstaaten. Die EU-Staaten sind laut Maastricht-Vertrag grundsätzlich zum Beitritt in die Währungsunion verpflichtet – sobald sie die im EU-Vertrag festgelegten Konvergenzkriterien erfüllen. Vor allem die osteuropäischen Staaten fehlen noch in der Eurozone: Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Tschechien sowie Ungarn. Aber auch drei westeuropäische Länder sind nicht an Bord: Großbritannien, Dänemark und Schweden.

Dänemark und Großbritannien

Doch nichts geht in der EU ohne Ausnahmeregelung.

Dänen wollen mehrheitlich ihre Krone behalten. Bildrechte: imago/Dean Pictures Eine solche Ausnahmeregelung haben sich Dänemark und Großbritannien beim Maastricht-Vertrag erkämpft. Auch wenn sie zur Wirtschaftsunion gehören, müssen die beiden Länder damit nicht automatisch der Währungsunion beitreten, selbst wenn sie die Konvergenzkriterien erfüllen.



Letztes Wort bei der Entscheidung darf hier die Bevölkerung haben. Im Jahr 2000 stimmte in Dänemark eine Mehrheit von 53,1 Prozent gegen den Euro. Seither wurde keine neue Abstimmung aufgelegt, auch weil die einheimische Politik weiß, die Mehrheit der Dänen will weiterhin ihre Krone behalten. Bei Großbritannien hat sich das Thema Euro durch den Brexit bereits erledigt. Das Land will Ende März 2019 aus der EU austreten.

Schweden

Schweden könnte schon längst zur Euro-Zone gehören, wenn da nicht das Veto der Bevölkerung wäre.

Schwedens Finanzministerin Magdalena Andersson Bildrechte: imago/Kamerapress Im Jahr 2003 sprach sich eine Mehrheit von 56,9 Prozent gegen die Übernahme der Gemeinschaftswährung aus. Die Stimmung hat sich seither nicht verbessert, auch weil der Euro in vielen Ländern keine Erfolgsgeschichte ist. Auf die Vision von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker von einem einheitlichen Euroraum konterte Schweden, man lasse sich nicht zu einem solchen Beitritt zwingen.



Die schwedische Finanzministerin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten sprach Mitte September deutliche Worte: "Es ist das schwedische Volk, dass entscheidet, ob und wann Schweden dem Euroraum beitritt – niemand anderes."

Tschechien und Polen

Auch die beiden osteuropäischen Länder Tschechien und Polen denken nicht daran, dem Euroraum beizutreten.

Polens Regierungschefin Szydło Bildrechte: IMAGO In beiden Ländern wurden mehrfach Beitrittstermine verschoben, jetzt gibt es gar keinen mehr. Zu groß ist in beiden Ländern die Angst, der Währungsbeitritt könnte negative Auswirkungen auf den Lebensstandard haben – die Wirtschaft boomt, der Mittelstand wächst und das alles ohne Euro. Auch befürchten beide Länder, ohne eigene Währung nicht mehr die eigene Währungs- und Finanzpolitik im Land steuern zu können. Alle Nicht-Euro-Länder, die in der EU sind, können ihre Währung im Vergleich zum Euro auf- oder abwerten, aber nur in einer Bandbreite von 15 Prozent.



Gäbe es eine Volksabstimmung in Tschechien und Polen, würde vermutlich die Mehrheit der Bevölkerung den Euro abwählen, so wie inzwischen auch die EU-Skepsis in beiden Ländern stetig wächst. Das Finanzministerium in Warschau erklärte nach Junckers Plänen, die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Polen und der Eurozone seien noch zu groß. Im März war Regierungschefin Beata Szydło noch etwas deutlicher. "Für Polen ist es vorteilhaft, seine Währung zu behalten", sagte sie damals.

Ungarn

In Ungarn wird derzeit heiß diskutiert, ob das Land schon "euroreif" ist. Unabhängige Ökonomen des Landes sprechen sich für den Beitritt zum Euroraum aus. Die Regierung hat hingegen das Projekt auf Eis gelegt. Ihre Begründung lautet, die Eurozone sei in den vergangenen Jahren instabil gewesen. Hinzu kommt der tiefsitzende Argwohn der Orban-Regierung gegenüber Brüssel und die Angst vor einem weiteren Souveränitätsverlust, sollte Ungarn der Währungsunion beitreten.

Bulgarien und Rumänien

Die beiden Staaten wollen auf jeden Fall in den Euroraum, zumindest wenn es nach ihrer Regierung geht.

Bulgariens Premier Bojko Borissow Bildrechte: IMAGO Die Bevölkerung ist da deutlich skeptischer. Der Eurobeitritt gehört zu den wichtigsten außenpolitischen Vorhaben des bulgarischen Premier Bojko Borissow. Einen konkreten Termin oder einen Fahrplan gibt es in Sofia aber nicht. Bukarest nennt hingegen schon ein vages Beitrittsdatum. Ende August kündigte der rumänische Außenminister Teodor Melescanu an, sein Land werde vermutlich 2022 beitreten.



Man erfülle die formalen Kriterien bereits jetzt, wolle aber nicht gleich morgen beitreten, um die einkommensschwache Rentner nicht so stark zu belasten, begründete Melescanu. Die Frage bei den beiden osteuropäischen Ländern mit dem kleinsten Bruttoinlandsprodukt in der EU ist aber vielmehr, sind sie überhaupt beitrittsreif? Die Europäische Kommission kommt in ihrem sogenannten Konvergenzbericht vom Juni 2016 zu dem Schluss, beide Länder seien noch nicht soweit.

Kroatien

Das 2013 der EU beigetretene Land ist der jüngste Mitgliedstaat in der EU.

EU-Kommission ist skeptisch, was Kroatiens Euro-Träume angeht. Bildrechte: imago/Ikon Images Im März 2016 kündigte der damalige kroatische Premier Tihomir Oreskovic bei einem Berlin-Besuch an, dass sein Land 2020 den Euro einführen werde. Die kroatische Wirtschaft arbeitet schon intensiv mit dem Euro, viele Preise werden bereits in der Gemeinschaftswährung angegeben.



Nur angesichts hoher Verschuldung und schlechter Wirtschaftsdaten ist die EU-Kommission skeptisch ob einer Einführung in Kroatien. Auch bei der Bevölkerung steht die einheimische Kuna höher im Kurs als der Euro.

Wer über die Aufnahme entscheidet

Ob ein Land für die Einführung des Euro bereit ist, entscheiden die EU-Regierungen. Die Vorschläge kommen von der EU-Kommission. Das Europäische Parlament muss konsultiert werden. Auch muss eine qualifizierte Mehrheit der Euro-Länder eine entsprechende Empfehlung abgeben. Die Nicht-Euro-Länder können die Einführung der Währung verhindern, indem sie absichtlich die Aufnahmekriterien verfehlen. Sanktioniert werden können sie dafür nicht.