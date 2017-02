EU-Plan zu Flüchtlingen Auffanglager in Nordafrika und Marshallplan

Der neue EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat sich für die Errichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Libyen ausgesprochen. Der Italiener von der konservativen EVP sagte den Zeitungen der Funkegruppe: "Die EU sollte zu diesem Zweck ein Abkommen mit Libyen vereinbaren."

Lager für mehrere Jahre

Tajani betonte, in den Lagern müsse eine gewisse Grundausstattung und medizinische Versorgung gewährleistet werden. Die EU müsse ausreichend Mittel zur Verfügung stellen, damit Flüchtlinge dort "ein paar Monate oder Jahre in Würde leben können". Er wolle keine Konzentrationslager. Wenn dann etwa in Westafrika die Terrorgruppe Boko Haram bezwungen sei, sollten die Flüchtlinge wieder in ihre Heimatländer zurückkehren.

Flüchtlinge in Nigeria, die vor der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram Schutz suchen. Bildrechte: dpa Um Menschen von einer Flucht nach Europa abzuhalten, fordert Tajani außerdem Milliardenhilfen für Afrika. Er mahnte, die EU müsse eine Art Marshallplan entwickeln - oder in den kommenden 20 Jahren strömten Millionen Afrikaner nach Europa. Der EU-Parlamentspräsident forderte Hilfen für Ausbildung, Landwirtschaft sowie die Gründung von europäisch-afrikanischen Gemeinschaftsunternehmen: "Europa benötigt eine wirtschaftliche und diplomatische Strategie."



Damit greift Tajani Ideen von Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller auf. Der CSU-Politiker wirbt seit Monaten für einen europäischen Hilfsplan - auch um die Migration nach Europa einzuschränken. Im Januar stellte Müller seinen "Marshall-Plan mit Afrika" vor. Der Begriff Marshall-Plan lehnt sich an das Förderprogramm zum Wiederaufbau Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg an.

Hungersnot in Somalia

Hilfsorganisationen haben erneut vor einer Hungersnot in Somalia gewarnt. Die Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit von "Save the Children Deutschland", Martina Dase, beschrieb die Lage nach einem Besuch in der teilautonomen Region Puntland: "Babys sterben. Tierkadaver säumen die Straßen. Verzweifelte Nomaden winken mit leeren Wasserkanistern."

In dem Land am Horn von Afrika leiden nach Angaben der Vereinten Nationen 6,2 Millionen Menschen Hunger. Die Hälfte davon braucht demnach dringend Lebensmittel, Zehntausende Kinder sind akut vom Hungertod bedroht. Für die Hilfe in Somalia werden den UN zufolge in diesem Jahr knapp 900 Millionen Dollar benötigt. Knapp einer Million Kinder drohe akute Mangelernährung, wenn die Hilfe nicht rasch erfolge.

Bei einer Hungersnot in Somalia starben 2011 mehr als 250.000 Menschen. Damals waren aber nur einzelne Regionen betroffen, diesmal ist es das gesamte Land.

In unserer Welt des Überflusses gibt es keine Entschuldigung fürTatenlosigkeit oder Gleichgültigkeit. UN-Generalsekretär António Guterres zu Hungerkrisen in Somalia, Nigeria und im Jemen.