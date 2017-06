Die Voraussetzungen für eine rasche Einigung sind eher schlecht. Die EU will zunächst über Garantien für die 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und die Rechte der 1,2 Millionen Briten auf dem Kontinent sprechen.



Eigentlich wollte Großbritannien mit dem EU-Austritt auch die Einwanderung begrenzen. Dafür nahm May in Kauf, aus dem Binnenmarkt auszutreten. Denn Bedingung für den Zugang zum Binnenmarkt ist die Freizügigkeit der Bürger.