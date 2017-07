Energiepolitik EU lehnt neue US-Sanktionen gegen Russland ab

Hauptinhalt

Der US-Kongress will die Wirtschaftssanktionen gegen Russland verschärfen. Der Schritt hätte weitreichende Folgen, er könnte innenpolitisch Präsident Trump und auch die EU in Bedrängnis bringen. Eine Rolle spielen offenbar auch wirtschaftliche Interessen: US-Gasunternehmen möchten in Europa russische Marktanteile übernehmen.