Die Europäische Union will die Finanzhilfen zur Vorbereitung eines EU-Beitritts der Türkei kürzen. Darauf hat sich der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am frühen Freitagmorgen in Brüssel geeinigt.

Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel mitteilte, soll die EU-Kommission veranlasst werden, die sogenannten Vorbeitrittshilfen "in verantwortbarer Weise zu kürzen". Damit reagiere die EU auf die "absolut unbefriedigende Situation der Menschenrechte" in der Türkei. Auch Gespräche über die von Ankara geforderte Erweiterung der Zollunion mit der EU werde es nicht geben, sagte die CDU-Chefin.

Nach dem gleichen Muster will die EU nun auch die Schlepperroute über das zentrale Mittelmeer schließen. Bereits am Donnerstag einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf eine entsprechende Strategie, mit der die illegale Migration von Nordafrika nach Italien unterbunden werden soll. Dabei will die EU eng mit Libyen zusammenarbeiten. Auch soll der EU-Fonds zur Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika endlich aufgefüllt werden.