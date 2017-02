Im Kern bedeutet das, dass sich viele Flüchtlinge künftig nicht mehr Schleppern ausliefern müssten, um Europa zu erreichen. Denn bislang können Asylanträge in der Regel nur innerhalb der EU gestellt werden, nicht bei Auslandsvertretungen der 28 EU-Länder in Drittstaaten.

Im konkreten Fall hatte eine syrische Familie christlichen Glaubens mit drei Kindern aus Aleppo in der belgischen Botschaft im Libanon Visa mit beschränkter Gültigkeit nach dem sogenannten EU-Visakodex beantragt. In Belgien wollte sie dann einen Belgien einen Asylantrag stellen.

Mit einem leichteren Zugang zum Asylverfahren müssten viele viele Flüchtlinge nicht ihr Leben auf gefährlichen Fahrten über das Mittelmeer riskieren. Bildrechte: IMAGO

Belgien lehnte den Antrag unter anderem mit der Begründung ab, dass es nicht zur Aufnahme aller Personen in katastrophaler Situation verpflichtet sei. Der für Migration zuständige Minister Theo Francken sagte im November, dass mit einer Flut von Anträgen zu rechnen sei, wenn sein Land Flüchtlingen gewöhnliche Touristenvisa gewähre.



Mengozzi verwies im Schlussantrag darauf, dass dieser Familie in der EU ohnehin Schutz gewährt worden wäre, wenn sie die Hindernisse einer illegalen Reise überwunden hätte. Mit einem Urteil des EuGH in diesem Eilverfahren wird in einigen Wochen gerechnet. Sollte der EuGH dieser Argumentation folgen, was zumeist der Fall ist, hätte das womöglich weitreichende Konsequenzen für die Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU.