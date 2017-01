EU-Staaten dürfen Terrorunterstützern Asyl verweigern. Das gilt auch, wenn Antragsteller nicht selbst an terroristischen Handlungen beteiligt waren, sondern nur anderen geholfen haben. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden.

Im konkreten Fall ging es um einen Marokkaner in Belgien. Er hatte unter anderem durch das betrügerische Überlassen von Pässen dabei geholfen, Freiwillige in den Irak zu schleusen.

Der Marokkaner war 2006 in Brüssel unter anderem wegen der Beteiligung an Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, wie der EuGH erläuterte. 2010 habe der Mann in Belgien Asyl beantragt, da er nach einer Rückkehr nach Marokko dort als radikaler Islamist und Dschihadist eingestuft und verfolgt werden könne.