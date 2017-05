Nach dem Selbstmordanschlag auf ein Popkonzert in Manchester zeigt sich ganz Europa entsetzt und erschüttert. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Dienstagmorgen in Berlin, sie verfolge mit Trauer die Berichte aus Manchester. Es sei unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutze, um so vielen Menschen den Tod zu bringen.