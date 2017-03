Mit einer neuen Initiative wollen europäische und nordafrikanische Länder Migranten an der Überfahrt nach Europa hindern. Bei einem Treffen der Innenminister unter anderem aus Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Malta und Slowenien und Vertretern aus Tunesien und Libyen wurde am Montag in Rom eine ständige "Kontaktgruppe" ins Leben gerufen.

Erst am Wochenende waren wieder Tausende Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet worden. "Natürlich haben wir nicht alles gelöst und niemand von uns hat eine Lösung schon in der Tasche", sagte Italiens Innenminister Marco Minniti. Aber es gehe darum, gemeinsam zu handeln.

Grenzschutz in Libyen soll gestärkt werden

Die Gruppe soll regelmäßig zusammenkommen. Zentrale Punkte sind unter anderem die Stärkung der Küstenwache und des Grenzschutzes in Libyen. Fluchtursachen in afrikanischen Ländern sollen bekämpft und die Flüchtlinge besser geschützt werden.

"Wir wollen versuchen, aus dem Gegeneinander - hier die Europäer, dort die Nordafrikaner - eine Gemeinsamkeit zu stiften", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) vor Beginn des Treffens, das auf Initiative Italiens zustande kam.

520 Tote im Mittelmeer seit Jahresbeginn

Zuletzt wurden mehr als 3.000 Flüchtlinge innerhalb von 24 Stunden aus dem Mittelmeer vor der libyschen Küste gerettet. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa vom Wochenende wurden 3.315 Menschen geborgen.

Allein die Seenotretter der deutsch-französisch-italienischen Initiative SOS Mediterranee retteten fast 1.000 Migranten, darunter fast 200 Kinder und Jugendliche, von neun Booten, wie es auf ihrer Webseite hieß.

In diesem Jahr sind in Italien bereits rund 16.000 Migranten angekommen, mindestens 520 starben seit Jahresbeginn im Mittelmeer. Auch auf den griechischen Inseln in der Ostägäis sind in den vergangenen drei Tagen ungewöhnlich viele Migranten angekommen.

Gutes Wetter verursacht mehr Überfahrten

Von Freitagmorgen bis Montagmorgen erreichten dem Athener Flüchtlingsstab zufolge 443 Menschen die Inseln. In den ersten beiden Märzwochen hatten im Schnitt täglich nur etwa 35 Menschen illegal von der türkischen Küste nach Griechenland übergesetzt.

Der Anstieg wird auf das gute Wetter zurückgeführt, das zurzeit in der Ägäis und dem ganzen Mittelmeer herrscht. In Athen wird mit großem Interesse täglich die Zahl der ankommenden Migranten beobachtet. Auf den Insel harren zurzeit knapp 14.300 Migranten aus, die meisten auf den Inseln Chios und Lesbos. Insgesamt leben in Griechenland knapp 62.500 Migranten.