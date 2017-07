Ferber zufolge sehen die EU-Verträge als härteste Strafe vor, einem Land im Ministerrat das Stimmrecht zu entziehen. Er betonte, wer in der EU sein wolle, der müsse ein demokratisch legitimierter Rechtsstaat sein. Die Grundprinzipien dürften nicht in Frage gestellt werden.



Wirtschaftliche Sanktionen lehnte Ferber dagegen ab. Zur Begründung sagte er, das mache in einer EU keinen Sinn. Zielführender sei es zum Beispiel, Zahlungen für Projekte auszusetzen, die Polen zugesagt worden seien. Das sei aber ein Instrumentenkasten, der erst in einer zweiten Stufe gezogen werden sollte.