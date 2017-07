Burka Die Burka verhüllt den ganzen Körper und das Gesicht. Sie besteht aus einem großen blauen Stofftuch, mit dem oben eine flache Kappe vernäht ist. Sie wird vor allem von Frauen in Afghanistan und Pakistan getragen. Bei der afghanischen Burka ist vor den Augen eine Art Gitter oder Rosshaar als Sichtschutz eingearbeitet. In Pakistan lässt die Burka die Augen frei.



