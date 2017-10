Der inhaftierte türkische Verfassungsrichter Murat Arslan ist mit dem Vaclav-Havel-Preis für Menschenrechte des Europarats ausgezeichnet worden. Das hat die Parlamentarische Versammlung des Gremiums am Montagnachmittag in Straßburg mitgeteilt.



Arslan war bis 2016 einer der Berichterstatter des türkischen Verfassungsgerichts und Präsident des mittlerweile aufgelösten Verbandes der Richter und Staatsanwälte (Yarsav), der Türkei. Nach Auffassung der Europarat-Abgeordneten förderte Arslan mit seinem Engagement die Unabhängigkeit der Justiz in seiner Heimat.

Seit Putschversuch in Haft

Nach dem Putschversuch im Juli 2016 in der Türkei wurde Arslan verhaftet. Seither sitzt der 43-jährige Jurist in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, Mitglied in der Bewegung um den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen gewesen zu sein. Die türkische Führung macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putsch verantwortlich.

"Rechtsstaatlichkeit ausgesetzt"

Arslan selbst meldete sich aus der Haft mit einer Botschaft, die in Straßburg verlesen wurde. In der Türkei sei die Rechtsstaatlichkeit ausgesetzt, erklärte er. Das Gefängnis sei in seinem Land "der natürliche Ort geworden, wo die Verteidiger von Rechten und Freiheiten enden". Diese Situation solle aber nicht zur Verzweiflung führen, mahnte der frühere Verfassungsrichter.

Neben Arslan waren auch das ungarische Helsinki Komitee und der österreichische Jesuit Georg Sporschill für den diesjährigen Menschenrechtspreis des Europarates nominiert. Sporschill ist Gründer der Organisation "Elijah", die Kinder in Österreich, Bulgarien, der Republik Moldau und Rumänien unterstützt.

Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis

Vaclav Havel ein Jahr vor seinem Tod bei einer Konferenz in Prag 2010. Bildrechte: IMAGO Der Vaclav-Havel-Preis ist mit 60.000 Euro dotiert und nach dem früheren tschechischen Bürgerrechtler und Präsidenten der Tschechischen Republik Vaclav Havel (1936-2011) benannt.



Die Parlamentarische Versammlung des Europarats vergibt den Menschenrechtspreis seit 2013. Im vergangenen Jahren war die junge Jesidin Nadia Murad mit dem Preis ausgezeichnet worden, die von der Terrormiliz verschleppt und gefangengehalten wurde.

Parlamentarische Versammlung des Europarats Der Europarat wacht über die Menschenrechte in Europa. 47 europäische Staaten sind Mitglied im Europarat, darunter auch die Türkei. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats PACE war das erste parlamentarische Gremium auf europäischer Ebene nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute versammelt sie 318 Parlamentarier und ebenso viele Stellvertreter. Sie setzt sich unter anderem für Menschenrechte, Demokratie und Rechtstaatlichkeit ein.