John Kelly sei ein "wahrer Star" seiner Regierung, äußerte sich US-Präsident Donald Trump am Freitag mehrfach, nachdem er via Twitter die Ernennung des bisherigen Heimatschutzministers zum neuen Stabschef des Weißen Hauses verkündet hatte: Kelly habe als Minister für Innere Sicherheit einen "spektakulären Job" gemacht. Er werde dies auch in seinem neuen Amt tun. Er werde überall respektiert.

Regierungskreisen zufolge wurde Kelly das Amt in dieser Woche angeboten. Demnach soll der 67-Jährige für eine bessere Koordination unter den Mitarbeitern im Weißen Haus sorgen. Kelly selbst äußert sich zutiefst dankbar, er freue sich auf die Aufgabe. Die "Washington Post" zitierte Vertraute Kellys, in ihm sei endlich ein Erwachsener im Weißen Haus. Der Ex-Militär gilt als knallharter Konservativer.

Trump äußerte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach lobend über Kelly, wobei er vor allem auf dessen harte Haltung und seine Erfolge in Einwanderungsfragen verwiesen hatte. Hinzu kommt, dass der US-Präsident Generäle allgemein sehr schätzt. Aus seiner Bewunderung für ranghohe Ex-Militärs hat er nie einen Hehl gemacht. Kelly war bis 2016 General der Marineinfanterie und führte unter Trumps Vorgänger Barack Obama das für Südamerika zuständige Regionalkommando Süd (Southern Command) der US-Streitkräfte.

Die Ernennung Kellys zum Stabschef im Weißen Haus wird in den USA von zurückhaltenden Erwartungen begleitet. Mehrere US-Medien äußerten Zweifel an Kellys Eignung zum Stabschef. Er sei gänzlich unerfahren, wenn es nun auch um Dinge wie Steuern gehe, um Infrastruktur und administratives Klein-Klein. Die "New York Times" schrieb am Samstag, vielleicht erwarte Präsident Trump von dem Ex-General, dass dieser für Ordnung in seinem dysfunktionalen Haus sorge: "Dabei ist Kellys erste und größte Herausforderung, den Präsidenten zu disziplinieren. Mit ihm fängt das Chaos ja an."