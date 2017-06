Nach einer Explosion ist der Brüsseler Bahnhof Central am Dienstagabend geräumt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist ein Mann von Soldaten nach einer Explosion niedergeschossen worden.

"Es gab eine kleinere Explosion an oder bei dem Mann", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstagabend. Die Lage sei inzwischen unter Kontrolle.

Die Bahngesellschaft SNCB teilte mit, der Bahnverkehr sei auf Anweisung der Polizei unterbrochen worden, auch in anderen großen Stationen wie Brüssel-Nord und Brüssel-Midi.

In der Station Central und an den Gleisen brach nach Informationen der Agentur Belga Panik aus. Augenzeugen berichteten von einem Knall im Bahnhof. Viele Menschen seien daraufhin schnell in Restaurants und andere Gebäude gelaufen.