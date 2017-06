Afghanistan Mindestens 20 Tote bei Anschlägen auf Trauerfeier

Bei drei Bombenexplosionen während einer Trauerfeier mit hochrangigen afghanischen Politikern in Kabul sind am Samstag mindestens 20 Menschen getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 87 weitere Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.



Zu den Tätern gab es zunächst keine Hinweise. Die radikalislamischen Taliban wiesen in einer Botschaft über einen Whatsapp-Kanal jegliche Beteiligung zurück.

Trauerfeier für getöteten Demonstranten

Der Demonstrant war am Freitag bei Protesten in Kabul getötet worden. Bildrechte: dpa Die Trauerfeier fand für den Sohn eines prominenten afghanischen Politikers statt, der am Freitag bei Protesten gegen die afghanische Regierung und für mehr Sicherheit im Land in Kabul getötet worden war.



An der Beerdigung nahmen auch hochrangige afghanische Politiker wie Regierungschef Abdullah Abdullah sowie Außenminister Salahuddin Rabbani teil. Beide Regierungsvertreter blieben unverletzt.

Dritter schwerer Vorfall in Folge

Sieben Tote bei Protesten

Bei der darauf folgenden Demonstration wurden am Freitag sieben Menschen getötet, unter ihnen der Sohn des hochrangigen Politikers, der am Samstag beigesetzt wurde. Die Polizei setzte bei den hochemotionalen Protesten in der afghnaischen Hauptstadt scharfe Munition, Tränengas und Wasserwerfer gegen die Regierungskritiker ein, die aus Ärger über den verheerenden Anschlag vom Mittwoch auf die Straße gegangen waren und den Rücktritt der Regierung forderten.

Abschiebeflüge ausgesetzt