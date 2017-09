Facebook will die US-Behörden bei ihren Ermittlungen zu möglichen russischen Manipulationen bei der Präsidentschaftswahl vergangenen November unterstützen. Firmen-Chef Mark Zuckerberg erklärte, sein Unternehmen arbeite aktiv mit der Regierung zusammen. Dem US-Kongress werde man mutmaßlich russisch finanzierte Werbeanzeigen vorlegen, mit denen offenbar die Präsidentschaftswahl in den USA beeinflusst werden sollte. Der Auftrag zu der Übergabe an den Kongress sei bereits erteilt, sagte Zuckerberg.