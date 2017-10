Eine umstrittene russische Agentur hat während des US-Wahlkampfs offenbar auch auf Google politische Anzeigen geschaltet. Akteure in Verbindung mit der Internet Research Agency in Moskau hätten vor der Präsidentschaftswahl vergangenes Jahr Werbeanzeigen für 4.700 US-Dollar (4.039 Euro) geschaltet, teilte Google mit. Das habe eine gründliche interne Untersuchung ergeben. Damit bestätigte das Unternehmen erstmals offiziell entsprechende frühere Berichte.

Auf der zu Google gehörenden Videoplattform Youtube seien 18 seither gesperrte Kanäle gefunden worden, die "wahrscheinlich" in Verbindung mit der russischen Kampagne stünden, hieß es. In den 18 Monaten vor der Wahl seien dort rund 1.100 englischsprachige Videos hochgeladen und etwa 309.000 Mal angeklickt worden.

Die mutmaßliche russische Kampagne soll zum Ziel gehabt haben, soziale und ethnische Spannungen in den USA anzuheizen. So sollte gezielt mit Falschinformationen Hass gegen Minderheiten wie Afro-Amerikaner und Muslime geschürt werden. Google kündigte nun an, mit Regierungen, Nicht-Regierungsorganisationen und anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um gegen Falschinformationen vorzugehen. Vertreter der drei großen Internetkonzerne Facebook, Google und Twitter werden am Dienstag und Mittwoch von mehreren Kongressausschüssen zu der russischen Einflussnahme befragt.