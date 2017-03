Die britische Polizei hat die Festnahmen von Terrorverdächtigen nach dem Anschlag in London als "Volltreffer" bewertet. Alle acht Inhaftierten, darunter drei Frauen, würden der Vorbereitung von Terroraktionen verdächtigt.

Wie Scotland Yard mitteilte, werden die Ermittlungen mit Hunderten Beamten fortgesetzt. Demnach gab es Razzien in Wales, in Birmingham und London. In welcher Beziehung die Festnahmen in Bezug zum Attentat stehen, wurde nicht mitgeteilt.

Nach Erkenntnissen der Polizei handelt es sich beim Angreifer vom Mittwoch wahrscheinlich um einen Einzeltäter. Der 52-jährige Brite Khalid Masood war demnach als Krimineller und Extremist aktenkundlich, galt jedoch nicht als Gefährder. Die Terrormiliz IS beanspruchte den Anschlag für sich.

Mann erliegt Verletzungen

Die Zahl der Toten erhöhte sich derweil auf insgesamt fünf. Ein 75-Jähriger starb an seinen schweren Verletzungen. Ein weiteres Anschlagsopfer schwebte in der Nacht zum Freitag noch in Lebensgefahr.

Der Angreifer war am Mittwoch auf der Westminster-Brücke mit einem Pkw in Passanten gerast und hatte danach einen Polizisten erstochen. Insgesamt wurden rund 40 Menschen aus elf Ländern verletzt, unter ihnen auch eine Deutsche.

Gedenken in London und Berlin

Am Donnerstagabend versammelten sich am Trafalgar Square in London tausende Menschen zum Gedenken an die Opfer des Anschlags. Bürgermeister Sadiq Khan rief den Menschen zu: "Londoner werden sich nie von Terror einschüchtern lassen." Auch Berlin zeigte sich solidarisch. Das Brandenburger Tor wurde in den Farben der britischen Flagge angestrahlt.