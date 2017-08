Zwei Tage nach der Lieferwagen-Attacke in Barcelona ist der Haupt-Attentäter womöglich noch auf freiem Fuß. Die Ermittler suchten am Samstag mit einem Fahndungsfoto nach dem 22-jährigen Marokkaner Younes Abouyaaqoub.

Fahndung nach 22-jährigem Marokkaner

Der Gesuchte könnte nach Informationen spanischer Medien der Fahrer jenes Lieferwagens sein, der am Donnerstag im Zickzack über die Flaniermeile Las Ramblas raste und dabei 13 Menschen tötete und mehr als 120 verletzte. Abouyaaqoub soll der Bruder eines getöteten Terrorverdächtigen sein, der wenige Stunden nach der Lieferwagen-Attacke in Barcelona bei einem vereitelten Terror-Angriff in der südlich der katalanischen Metropole gelegenen Küstenstadt Cambrils von der Polizei erschossen wurde.

17-Jähriger wohl nicht der Fahrer

Offenbar nicht der Haupt-Täter: Der 17-jährige Moussa Oukabir wurde nach einem vereitelten Anschlag in Cambrils erschossen. Bildrechte: IMAGO Bei der Fahndung nach dem Fahrer des Lieferwagens hatte sich die Polizei zunächst auf den 17 Jahre alten Moussa Oukabir konzentriert. Diese Hypothese habe aber an Gewicht verloren, sagte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero am Samstag. Der 17-Jährige war nach Angaben der Polizei zusammen mit vier anderen Verdächtigen in Cambrils erschossen worden. Nun gelte der 22-jährige Younes Abouyaaquoub als Hauptverdächtiger, berichtete die Tageszeitung "El Pais" unter Berufung auf die Polizei.

Spanische Terror-Ermittler uneins

Unterdessen herrscht unter den Terror-Ermittlern in Spanien Uneinigkeit über die Bewertung der aktuellen Situation. Spaniens Innenminister Juan Ignacio Zoido sagte am Samstag: "Wir können sagen, dass die Zelle von Barcelona total zerschlagen ist."



Der katalanische Innenminister Joaquin Forn widersprach seinem spanischen Amtskollegen. Solange nach dem Verdächtigen gefahndet werde, könne von einer Zerschlagung der Terrorzelle keine Rede sein, sagte er. Die Regionalregierung von Katalonien zeigte sich verärgert, ob der spanischen Einschätzung. Es sei die katalanische Polizei, die die Ermittlungen leite, stellte ihr Sprecher Albert Oliva klar: "Wir werden selbst das abschließende Ergebnis bekanntgeben."

Terrorzelle aus zwölf Beteiligten

Wurde festgenommen: Der 27-jährige Driss Oukabir soll den Van angemietet haben. Bildrechte: IMAGO Den Ermittlungen zufolge soll eine Terrorzelle von zwölf Beteiligten für den Anschlag von Barcelona und den in der Nacht zum Freitag folgenden Anschlag von Cambrils verantwortlich gewesen sein. In dem Küstenort waren eine Frau getötet und sechs weitere Menschen verletzt wurden.



Zu der Terrorzelle zählte den Ermittlungen zufolge neben dem gesuchten mutmaßlichen Haupt-Attentäter Younes Abouyaaqoub und dem in Cambrils zusammen mit vier weiteren Terroristen erschossen 17-jährigen Moussa Oukabir auch dessen 27-jähriger Bruder Driss Oukabir. Letzterer wurde in der rund 100 Kilometer nördlich von Barcelona gelegenen Kleinstadt Ripoll festgenommen. Außer ihm wurden noch vier weitere Terrorverdächtige verhaftet.

Pläne nach Explosion von Sprengstofflager geändert