Es ist noch nicht lange her, da twitterte Rechtspopulist Geert Wilders wohlwissentlich ein gefälschtes Foto, um einen seiner politischen Gegner zu diskreditieren. Auf dem Bild schien der Chef der niederländischen Linksliberalen gemeinsam mit "Hamas"-Terroristen zu demonstrieren. Als der Fake bekannt wurde, ging ein Aufschrei durchs Netz und seitdem wird in Hollands Medien darüber diskutiert:

"Es war schon wieder eine Grenze für die niederländischen Verhältnisse, die einfach überschritten wurde. Über so etwas muss man berichten. Will sagen: Totschweigen wäre sehr gegen unsere Grundsätze", seufzt Philippe Remarque. Er ist Chefredakteur von "de Volkskrant", einer der großen niederländischen Tageszeitungen, wohl am ehesten vergleichbar mit der Süddeutschen Zeitung. Er sagt: "Im Grunde genommen führen wir diese Debatte intern schon seit über zehn Jahren. Seit Geert Wilders die politische Bühne am rechten Rand betreten hat und regelmäßig neue Eklats produziert. Denn die sichern ihm Platz in den Zeitungen und Sendezeit im Fernsehen."