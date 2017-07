Faktencheck Zahlt Deutschland tatsächlich am meisten für die EU?

Deutschland trage die Hauptlast der öffentlichen Investionen in der EU. Ungefähr 30 Prozent steuere man bei, erklärte CSU-Politiker Ramsauer - nachdem Frankreichs Präsident Macron, Deutschland aufgefordert hatte, sich stärker an Investitionen in der EU zu beteiligen. Haushaltsexperten der EU beruhigen, es sind ungefähr 20 Prozent und davon erhalte Deutschland durch EU-Förderprogramme wieder einen Teil zurück. Doch in der EU wird stark um die deutsche Beteiligung geworben.

von Vera Wolfskämpf, MDR AKTUELL