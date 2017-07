Wie solidarisch ist Europa? Diese Frage stellt sich rund um die Flüchtlinge. Italien und Griechenland sind als Grenzländer besonders betroffen – die EU will die Lasten verteilen. Das ist richtig, so diese Woche der EuGH in einem Gutachten. Aber praktisch gibt es ganz andere Probleme. Deutschland würde ja mehr Flüchtlinge übernehmen laut Bundesinnenministerium.

Aber Italien kommt gar nicht hinterher, erklärte der Sprecher Johannes Dimroth am Mittwoch: "Jedenfalls hat der deutsche Innenminister seinem italienischen Kollegen angeboten, hier den – ohnehin eigentlich recht vorbildlichen – Prozess in Deutschland ein Stück weit zu beschleunigen. Ob das von Italien geleistet werden kann, das bleibt abzuwarten, weil das einen recht aufwendigen bürokratischen Prozess auf italienischer Seite voraussetzt."

So viele sind also in zwei Jahren von Italien und Griechenland in andere EU-Länder geschickt worden. Ein "Rekord"? Zwar stieg die Zahl der umverteilten Migranten, insgesamt erreichte die EU nur einen kleinen Bruchteil der ursprünglich angestrebten 160.000. Die Migranten weiterzuleiten erweist sich als nicht so einfach. Denn bevor das passieren kann, gibt es viele Formalien. Zum Beispiel muss klar sein, ob ein Asylantrag Aussicht auf Erfolg hat.